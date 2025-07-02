У липні помідори активно ростуть та формують плоди, пише 24 Канал. Забезпечення овочів поживними речовинами, допоможе розвинути міцні зав'язі та покращить формування соковитих плодів.

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Підживлення помідорів у липні

Фосфор та калій у липні є особливо корисними, оскільки стимулюють цвітіння, зав’язування та дозрівання томатів. Пам’ятайте, що азотні добрива треба вносити в міру, бо їхній надлишок лише посилить розвиток зеленої маси, але не вплине на кількість плодів.

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Збільшити врожайність помідорів можна за допомогою пекарських дріжджів та деревної золи. У дріжджах містяться мікроорганізми, які стимулюють кореневу систему та покращують обмін речовин у рослинах, надаючи їм енергію для розвитку.



Дріжджі та зола покращать ріст помідорів / Фото Pexels

Деревна зола – природне джерело калію, який необхідний для формування солодких плодів. Окрім того, зола захищає помідори від хвороб та шкідників.

Для приготування розчину потрібно 10 грамів сухих пекарських дріжджів, 0,5 літра деревної золи та вода. Дріжджі потрібно розчинити в теплій воді, залишити на 30 хвилин, а тоді додати золу й розмішати. Отриманим розчином помідори потрібно поливати вранці або ввечері.

До речі, щоб помідори виросли соковитими, потрібно вдатися до деяких хитрощів. Що саме треба робити – читайте в нашому матеріалі.

Таке добриво сприятиме кращому розвитку кореневої системи, забезпечивши смачний урожай у великій кількості.