В июле помидоры активно растут и формируют плоды, пишет 24 Канал. Обеспечение овощей питательными веществами, поможет развить крепкие завязи и улучшит формирование сочных плодов.

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Подкормка помидоров в июле

Фосфор и калий в июле особенно полезны, поскольку стимулируют цветение, завязывания и созревания томатов. Помните, что азотные удобрения надо вносить в меру, потому что их избыток только усилит развитие зеленой массы, но не повлияет на количество плодов.

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Увеличить урожайность помидоров можно с помощью пекарских дрожжей и древесной золы. В дрожжах содержатся микроорганизмы, которые стимулируют корневую систему и улучшают обмен веществ в растениях, предоставляя им энергию для развития.



Дрожжи и зола улучшат рост помидоров / Фото Pexels

Древесная зола – природный источник калия, который необходим для формирования сладких плодов. Кроме того, зола защищает помидоры от болезней и вредителей.

Для приготовления раствора нужно 10 граммов сухих пекарских дрожжей, 0,5 литра древесной золы и вода. Дрожжи нужно растворить в теплой воде, оставить на 30 минут, а потом добавить золу и размешать. Полученным раствором помидоры нужно поливать утром или вечером.

Кстати, чтобы помидоры выросли сочными, нужно прибегнуть к некоторым хитростям. Что именно надо делать – читайте в нашем материале.

Такое удобрение будет способствовать лучшему развитию корневой системы, обеспечив вкусный урожай в большом количестве.