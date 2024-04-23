Вы можете и не догадываться о том, что делаете одни и те же ошибки, поэтому ваши макароны будут постоянно слипаться. И дело может быть далеко не в сорте макаронных изделий.

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Предлагаем вам узнать несколько основных моментов, которые обеспечат вам правильно сваренные макароны и избавят от прилипания на кастрюле.

Пропорция макарон, воды и соли

На 100 граммов макарон должно быть 1 литр воды и 10 граммов соли, которую надо добавлять в воду перед тем, как вы бросите макароны.

Берите большую кастрюлю

Не варите макароны в маленьких кастрюлях. Лучше всего брать больший объем. Чем больше пространства в емкости, тем больше шансов, что макароны не слипнутся.



Макароны не будут слипаться, если варить их в большой кастрюле / Фото Pexels

Варите на большом огне

Выставляйте огонь на максимум. Воду можно сразу посолить, а потом накрыть крышкой, чтобы она быстрее закипела.

Бросайте только в кипяток

Макароны в воду бросайте только тогда, когда закипит вода. Если вода нагрелась недостаточно, тогда макароны слипнутся.

Вовремя подавайте блюдо

Подавайте блюдо свежим и горячим, тогда они не слипнутся на тарелке. И не промывайте холодной водой, потому что от перепада температур они начинают слипаться.