Щоб не було пустоцвітів: чим потрібно обприскати кабачки

Кабачки – це культура, яка потребує обробок для того, щоб отримати гарний врожай. І для того, щоб вберегти усі плоди, вам знадобиться тільки одне чудо-добриво.

Кабачки – це надзвичайні овочі, які вирощують дуже багато українців. А скільки неймовірних страв можна приготувати з цього овочу! В кабачках можна знайти багато дуже корисних сполук. Але ріст кабачків потрібно стимулювати, якщо ви хочете насолодитися по-справжньому багатим урожаєм.

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Чим обприскати кабачки

Кабачки – це досить невибаглива городня культура, та вона все ж потребує підживлення, щоб залишатися стійкою до хвороб і не давати надто багато пустоцвітів. Якщо ви правильно обробите і підживите овочі, тоді ви зможете зібрати чимало кабачків навіть із зовсім невеликої ділянки.

Найбільш ефективним способом підживити кабачки городники вважають досить просте саморобне добриво, яке виготовляють на основі борної кислоти та йоду. Саме цей розчин зможе зміцнити імунітет культури, а також в рази підвищить її урожайність. Секрет полягає у тому, що добриво має тільки екологічні і корисні складові.



Кабачки потрібно правильно обприскати / Фото Pexels

Борна кислота буде корисна для формування плодів і зможе зменшити ймовірність появи пустоцвітів. Натомість йод – це природний антисептик, і він може захистити вашу рослину від грибків та бактерій. Також до добрива можна додавати сироватку – вона підживить овочі кальцієм.

Для приготування розчину вам знадобляться:

10 літрів теплої води;

пів чайної ложки борної кислоти;

30 крапель йоду;

1 літр сироватки.

Борну кислоту потрібно розчинити у невеликій кількості теплої води. Після цього додайте решту води та влийте 30 крапель йоду. Добре перемішайте суміш і додайте сироватку. Перед використанням дайте суміші повністю простигнути.

Згодом перелийте її у пляшку із пульверизатором та рівномірно обприскайте усі кабачки. Ділянку потрібно обробити дуже ретельно, аби не пропустити жодного листочка.

Найкраще проводити обприскування вранці чи ввечері, коли на рослини не потрапляє пряме сонячне світло, адже воно може спалити листя. Розчин потрібно використовувати відразу після приготування, адже через кілька годин він втратить свою силу. Для максимального ефекту ви також можете повторити обробку через два тижні після першої.