Не згниють навіть вологою зимою: чим обробити дошки за копійки

Деревина – це дуже важливий матеріал у будівництві та садівництві, у виготовленні меблів тощо. Ось тільки без належної обробки матеріал може швидко згнити та стати непридатним до використання.

Гниття через неправильні умови зберігання – це дуже поширена причина псування деревини. Через вологу у ній з'являються різні мікроорганізми та грибки, але цьому можна запобігти завдяки кільком дешевим та дієвим засобам, повідомляє 24 Канал.

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Суміш солярки та машинного мастила

Таке поєднання є ефективним та дуже популярним засобом для захисту дерева. Розчин може глибоко проникнути у структуру матеріалу та захистить його від вологи та мікроорганізмів. Для того, щоб приготувати його, потрібно змішати 8 частин солярки та 1 частину машинного мастила.

Цей метод дуже часто застосовують для зовнішніх конструкцій – як-от для парканів чи опор. Проте сильний запах – це причина, чому він не підходить для внутрішніх робіт.



Дошки потрібно обробляти від гниття / Фото Pexels

Мідний купорос

Мідний купорос – це один з найбільш поширених засобів для захисту деревини, адже його антисептичні властивості легко запобігають появі грибків та бактерій. Для обробки потрібно приготувати розчин зі 100 грамів мідного купоросу та 10 літрів води. Дерев'яні вироби потрібно занурити у розчин чи обробити їх пензлем.

Підходить метод для використання на відкритому просторі.

Лаки та фарби

Нанесення вологостійкого лаку чи фарби може створити захисний шар, що перешкодить проникненню води та кисню – а це унеможливить гниття. Особливо зручний цей метод для будь-яких зовнішніх робіт та грядок.

Парафінові та бітумні суміші

Покриття ними ідеальне для дощок, що постійно контактують з землею – наприклад, на грядках чи у погребі. Ці склади можуть запобігти контакту деревини з вологою, а це суттєво подовжить термін її служби.