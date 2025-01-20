Інколи недоброякісні магазини зі сріблом вдаються до підробки срібних виробів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Софії Сізової.

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У низці випадків на дешевий метал такий як алюміній, мельхіор чи нержавіючу сталь, наносять шар срібла поверх дешевого металу. Переконатися в тому, що срібло справжнє досить просто.

Як визначити справжнє срібло

Якщо прикласти ланцюжок зі срібла на декілька секунд до льоду – воно прилипне, а біжутерія – ні. Тому за допомогою фізики можна досить легко визначити справжнє срібло від підробки.

Цікавий лайфхак з визначенням срібла: дивіться відео

Щоб зрозуміти, що перед вами справжнє срібло, а не підробка – зверніть увагу на видруковану пробу на виробі. Повинен бути відбиток виробника та проба. Є ще кілька лайфхаків, які допоможуть зрозуміти, чи справжній виріб. Потріть його об шматок крейди. Якщо на ній залишиться чорний слід, то це означатиме, що срібло є справжнім. Також можна скористатися звичайним магнітом. Справжнє срібло ніколи не притягнеться до магніту.

Є ще один цікавий лайфхак. Потрібно злегка відполірувати поверхню прикраси, а потім капнути на це місце одну краплю йоду. Якщо залишився темний слід (його можна прибрати, потерши тканиною з нашатирним спиртом), тоді перед вами справжнє срібло 925 проби.

За міжнародними стандартами, срібло має бути промарковане цифрами 925, 900 або 800. 925 проба вказує на те, що у виробі міститься 92,5% срібла, а проби 900 і 800 говорять про те, що в монетку або столове срібло додали 90% або 80% дорогоцінного металу.