Ці квіти вважаються символом романтики, пристрасті та глибоких почуттів, пише 24 Канал. Тому червоні квіти треба дарувати відштовхуючись від ситуацій. Для певних людей червоний колір троянд може бути доволі недоречним подарунком.

Зверніть увагу Покладіть тут лавровий лист: він притягне гроші в оселю

Людям, яких не кохаєте

Червоні троянди – це про глибокі почуття та кохання, тому не можна їх дарувати дівчатам чи жінкам, з якими лише починають зароджуватися стосунки. Навіть подрузі не варто робити дарунок у вигляді червоних троянд, оскільки це може наштовхнути її на хибну думку, що у чоловіка є до неї приховані почуття, які він вирішив продемонструвати через квіти.

Колегам та керівникам

Все, що пов’язано з червоними трояндами, має романтичний підтекст, тому в професійному середовищі призведе до незручних ситуацій. Краще для керівників та колег обирати нейтральні кольори квітів.



Не варто дарувати червоні квіти колегам / Фото Pexels

Молодим дівчатам

Дівчата молодого віку не люблять червоних троянд, бо вважають, що такі квіти доречно дарувати дорослим жінкам. Їм більше до вподоби рожеві чи білі квіти, або будь-які інші ніжні й пастельні відтінки.

Заміжнім жінкам

Не варто дарувати заміжній жінці на день народження квіти червоного кольору, щоб не викликати між подружжям сімейної чвари. Щоб чоловік не приревнував дружину, купити краще квіти будь-якого іншого кольору. Та й сама жінка може сприйняти червоні квіти, як натяк на симпатію.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Людям, які вірять у символіку

Забобонні люди вірять в те, що червоні троянди приносять в дім нещастя та віднімають жіночу енергію, тому краще цей колір квітів оминути, щоб не зіпсувати настрій людині, яка справді в це вірить.