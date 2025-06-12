Розберімось разом з 24 Каналом, звідки походить це переконання і чи варто справді боятися шлюбу у високосний рік.

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Що означає високосний рік

Високосний рік – це рік, у якому є 366 днів замість звичних 365. Один додатковий день (29 лютого) додають, щоб скоригувати календар із фактичним часом обертання Землі навколо Сонця. Такий рік буває раз на чотири роки.

Чому високосний рік вважають нещасливим

Забобони навколо високосного року мають давнє коріння:

У давній Русі вважали, що високосний рік "небезпечний" і "чужий", бо він порушує звичну природну циклічність. Тому будь-які важливі події – весілля, новосілля, народження дитини – краще було уникати.

вважали, що високосний рік "небезпечний" і "чужий", бо він порушує звичну природну циклічність. Тому будь-які важливі події – весілля, новосілля, народження дитини – краще було уникати. Церковні традиції також мали вплив. Багато весіль відкладалося через Великий піст, який часто припадав на весняний сезон (час, коли в селі зазвичай і справляли весілля). Збіг календарних і релігійних особливостей згодом укріпив забобон.

також мали вплив. Багато весіль відкладалося через Великий піст, який часто припадав на весняний сезон (час, коли в селі зазвичай і справляли весілля). Збіг календарних і релігійних особливостей згодом укріпив забобон. У фольклорі високосний рік часто асоціюється з нещастями, війнами, хворобами, а тому весілля вважалося "ризиком".



Чому не можна одружуватися у високосний рік / Фото Unsplash

Чи правда високосний рік приносить нещастя

Православна церква не забороняє одруження у високосний рік. Головне – не планувати весілля під час постів, церковних свят і поминальних днів.

Психологи вважають, що віра в забобони може дійсно вплинути на шлюб – але лише тому, що люди самі починають шукати "ознаки нещастя". Якщо подружжя вірить, що рік "невдалий", вони можуть несвідомо створити проблеми там, де їх немає.

Зверніть увагу! Немає жодних наукових підтверджень того, що шлюби, укладені у високосний рік, частіше закінчуються розлученням. Щасливий або нещасливий шлюб залежить не від року, а від стосунків між партнерами, їхньої зрілості та готовності до сімейного життя.

У підготовці матеріалу використані джерела: Chas, Good House, Українські прикмети.