Приймати гостей в себе вдома – це непросте і відповідальне завдання, яке здавна пов'язане з великою кількістю прикмет, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І для того, аби випадково не порушити жодну з них, варто заздалегідь дізнатися про усі важливі традиції.

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Що не можна робити, коли вдома гості?

Перше, що потрібно запам'ятати, коли приймаєте гостей – ніколи не сідайте на край столу. Варто зважати, що у багатьох культурах не можна так робити, коли приймають гостей, адже це вважається нещасливим знаком.

Натомість господар має сідати в центрі столу, аби показати свою гостинність та повагу до гостей. Також не варто виходити з-за столу, поки гості не доїдять – це може виявитися неповагою до гостей. Зрештою такі дії, як вірять езотерики, можуть притягнути до людини невдачі.



Гостей потрібно приймати обачно / Фото Pexels

Ще одне важливе правило – ніколи не пропонуйте гостям їжу, яка вам самим не здається смачною. Деякі культури мають прикмети про те, що якщо запропонувати такі гостинці, це принесе чимало негараздів у будинок. Вірять також, що потрібно ставити на стіл найкраще, що є у домі – тоді ці багатства повернуться до вас сторицею.

До речі, раніше ми вже ділилися, які речі не можна показувати гостям.

Не варто при гостях виносити й порожній посуд: це начебто також притягує дуже багато неприємностей. Окрім того, традиції та забобони пов'язують порожній посуд із бідністю.

Якщо за вікном панує негода, не можна випроваджувати гостей. Особливо уважними варто бути, якщо ви чуєте, як гуде вітер – якщо хтось з гостей вийде у таку погоду надвір, в дім потрапить негода, нещастя та сварки.

Вірили також, що виганяти гостей взагалі не можна – така відсутність гостинності може обернутися надзвичайно неприємними наслідками.