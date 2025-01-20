Иногда недоброкачественные магазины с серебром прибегают к подделке серебряных изделий, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Софии Сизовой.

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В ряде случаев на дешевый металл такой как алюминий, мельхиор или нержавеющую сталь, наносят слой серебра поверх дешевого металла. Убедиться в том, что серебро настоящее достаточно просто.

Как определить настоящее серебро

Если приложить цепочку из серебра на несколько секунд ко льду – оно прилипнет, а бижутерия – нет. Поэтому с помощью физики можно достаточно легко определить настоящее серебро от подделки.

Интересный лайфхак с определением серебра: смотрите видео

Чтобы понять, что перед вами настоящее серебро, а не подделка – обратите внимание на отпечатанную пробу на изделии. Должен быть оттиск производителя и проба. Есть еще несколько лайфхаков, которые помогут понять, настоящее ли изделие. Потрите его о кусок мела. Если на нем останется черный след, то это будет означать, что серебро является настоящим. Также можно воспользоваться обычным магнитом. Настоящее серебро никогда не притянется к магниту.

Есть еще один интересный лайфхак. Нужно слегка отполировать поверхность украшения, а затем капнуть на это место одну каплю йода. Если остался темный след (его можно убрать, потерев тканью с нашатырным спиртом), тогда перед вами настоящее серебро 925 пробы.

По международным стандартам, серебро должно быть промаркировано цифрами 925, 900 или 800. 925 проба указывает на то, что в изделии содержится 92,5% серебра, а пробы 900 и 800 говорят о том, что в монетку или столовое серебро добавили 90% или 80% драгоценного металла.