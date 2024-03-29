Доглядати за аґрусом треба комплексно: обрізати, удобрювати чи обприскувати. Також його можна розсаджувати чи пересаджувати.

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Як доглядати за аґрусом навесні

Аґрус треба обрізати так само, як малину чи смородину. Обрізку проводять до розпускання бруньок, якщо це вже сталося, то будь-яке обрізання заборонене, бо це лише вб’є кущ.

Щоб отримати гарний врожай вже влітку, аґрус треба підживлювати. Садівники радять використовувати органіку та обходитися без будь-яких хімічних добавок.

Найкраще підживлює кущі зола. Просто посипте 1 склянку під один кущ аґрусу. Кажуть, що хорошим підживленням є картопляні очистки. Треба всього лише літрову банку лушпиння залити 2 літрами окропу й дати настоятися кілька годин. Цим розчином поливайте кущі.



Аґрус можна обробити без хімії / Фото Pexels

Чим обробити аґрус

Обробку аґрусу теж треба робити до того моменту, як розпустилися бруньки. Садівники радять кілька народних підживлень.

Настій золи – проти борошнистої роси, пильщика, вогнівки

300 грамів золи залийте відром води (10 літрів) та дайте настоятися дві доби. Потім додайте 50 грамів господарського мила для клейкості. Цією сумішшю треба обприскати кущі.

Настій сухої гірчиці – від пильщика, скляниці, вогнівки

200 грамів сухої гірчиці залийте відром води та дайте настоятися добу. Тоді цей настій розбавте водою (1:5), додайте 50 грамів мила та обробіть кущі.

Настій лушпиння цибулі – проти попелиці

200 грамів лушниння залийте відром теплої води та дайте настоятися 12 годин. Процідіть та обприскайте рослини.

Окрім того, на ґрунт під кущем можна пролити окріп з марганцівкою для профілактики шкідників та хвороб.