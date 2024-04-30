Проводити обробки від шкідників на городі бажано ще до того, як ви зіштовхнетеся із проблемою. Зробити це можна прямо під час посадки картоплі, якщо знати, які саме способи принесуть результат.

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Як обробляти картоплю перед посадкою

Існує дуже багато різних методів боротьби із колорадським жуком на картоплі. Наприклад, ви можете спробувати обприскування, додавання попелу, ручне прибирання шкідників, або ж обробити бульбу спеціальними препаратами. Відрізняється тільки час застосування цих способів. Наприклад, попіл та препарати використовують для профілактики – ще до висадки картоплі в землю.

А ось обприскування, обпилювання та ручне прибирання годяться тоді, коли рослині вже завдана шкода.



Картопля потребує обробки перед посадкою / Фото Pexels

Чому потрібно обробити картоплю перед посадкою

Існує багато переваг обробки картоплі перед посадкою, але основні з них такі:

зменшення обробки пестицидами;

збільшення врожайності;

скорочення витрат на одноразові обробки;

тривалий вплив.

Чим можна обробити картоплю перед посадкою

Для того, щоб ваша картопля не постраждала від шкідників ви можете використовувати різні засоби.

Фунгіцид Максим – він може затримувати розвиток хвороб та захищати від шкідників.

Фунгіцид Квадріс – захистить картоплю від сріблястої парші.

Інсектицид Актор – препарат може на кілька місяців захистити картоплю від шкідників.

Престиж – підходить для пізніх сортів картоплі та захищає від парші та колорадського жука.

Також ви можете використовувати і народні засоби для обробки картоплі – наприклад, ви можете кинути в лунку жменю попелу чи посадити разом із картоплею кущову квасолю чи коріандр – їхній запах буде відлякувати шкідників.

Можна для захисту використовувати кріп, базилік, календулу та пижму.