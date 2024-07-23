Наступного року гілки будуть гнутися від врожаю: чим підгодувати черешню

Черешня, як і будь-яка інша рослина, потребує підгодівлі, нехай і час від часу. Та якщо ви хочете зібрати по-справжньому великий урожай, то потурбуватися про підживлення потрібно заздалегідь.

Усі садівники знають, що вчасне підживлення зрештою призведе до хорошого урожаю. Тож пропускати його не рекомендують. Але важливо знати не тільки, коли потрібно підживити дерево, але й що для цього використати.

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Чим підживити черешню

Дуже часто садівники-початківці покладаються на родючість ґрунту та сприятливу погоду й забувають про те, що рослини у саду також потребують вчасного підживлення. Але якщо надто довго ігнорувати необхідний догляд, це призведе до того, що урожайність дерев суттєво знизиться, а плоди на них не будуть такі налиті та смачні.

До речі, влітку потрібно не тільки підживлювати, але й обрізати дерево. А ось для підживлення потрібно враховувати кілька факторів: по-перше, клімат, в якому росте черешня, а, по-друге, її сорт та вік.



Черешню потрібно підживлювати влітку / Фото Pexels

Тож кожен садівник має самостійно визначити, які добрива найкраще підійдуть для цього дерева. Ось кілька варіантів, на які ви можете спиратися.

Азот. Його використовують у випадках, якщо листя дерева стає меншим і не таким яскравим, як раніше.

Його використовують у випадках, якщо листя дерева стає меншим і не таким яскравим, як раніше. Бор. Він допоможе проти хлорозу молодого листя, його зменшення та скручування. Також бором потрібно підживити дерево, якщо листя починає обпадати надто рано.

Він допоможе проти хлорозу молодого листя, його зменшення та скручування. Також бором потрібно підживити дерево, якщо листя починає обпадати надто рано. Залізо. Пожовтіння та знебарвлення листя – це ті проблеми, від яких допоможе добриво з залізом.

Пожовтіння та знебарвлення листя – це ті проблеми, від яких допоможе добриво з залізом. Калій. Якщо краї листя поступово опускаються донизу, тоді не варто тягнути з калійними підживленнями. Спробуйте внести добриво якомога швидше, і ви помітите результат.

Якщо краї листя поступово опускаються донизу, тоді не варто тягнути з калійними підживленнями. Спробуйте внести добриво якомога швидше, і ви помітите результат. Магній. Якщо листя стає жовтим, червоним чи пурпуровим, а краї та жилки залишаються зеленими, це може свідчити про міжжилковий хлороз. З цим захворюванням можуть боротися добрива з вмістом магнію.

У червні – липні черешню підживлюють зазвичай 2 – 3 рази з інтервалом до трьох тижнів. Корисною буде і органіка. Втім, найбільш активний період внесення добрив припадає все ж на осінь – тоді дерева можуть відчувати дефіцит фосфору та калію, тож садівникам потрібно уважно слідкувати за цим.