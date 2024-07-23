Усі садівники знають, що вчасне підживлення зрештою призведе до хорошого урожаю. Тож пропускати його не рекомендують. Але важливо знати не тільки, коли потрібно підживити дерево, але й що для цього використати.
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Чим підживити черешню
Дуже часто садівники-початківці покладаються на родючість ґрунту та сприятливу погоду й забувають про те, що рослини у саду також потребують вчасного підживлення. Але якщо надто довго ігнорувати необхідний догляд, це призведе до того, що урожайність дерев суттєво знизиться, а плоди на них не будуть такі налиті та смачні.
До речі, влітку потрібно не тільки підживлювати, але й обрізати дерево. А ось для підживлення потрібно враховувати кілька факторів: по-перше, клімат, в якому росте черешня, а, по-друге, її сорт та вік.
Черешню потрібно підживлювати влітку / Фото Pexels
Тож кожен садівник має самостійно визначити, які добрива найкраще підійдуть для цього дерева. Ось кілька варіантів, на які ви можете спиратися.
- Азот. Його використовують у випадках, якщо листя дерева стає меншим і не таким яскравим, як раніше.
- Бор. Він допоможе проти хлорозу молодого листя, його зменшення та скручування. Також бором потрібно підживити дерево, якщо листя починає обпадати надто рано.
- Залізо. Пожовтіння та знебарвлення листя – це ті проблеми, від яких допоможе добриво з залізом.
- Калій. Якщо краї листя поступово опускаються донизу, тоді не варто тягнути з калійними підживленнями. Спробуйте внести добриво якомога швидше, і ви помітите результат.
- Магній. Якщо листя стає жовтим, червоним чи пурпуровим, а краї та жилки залишаються зеленими, це може свідчити про міжжилковий хлороз. З цим захворюванням можуть боротися добрива з вмістом магнію.
У червні – липні черешню підживлюють зазвичай 2 – 3 рази з інтервалом до трьох тижнів. Корисною буде і органіка. Втім, найбільш активний період внесення добрив припадає все ж на осінь – тоді дерева можуть відчувати дефіцит фосфору та калію, тож садівникам потрібно уважно слідкувати за цим.