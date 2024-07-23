Все садоводы знают, что своевременная подкормка в конце концов приведет к хорошему урожаю. Поэтому пропускать ее не рекомендуют. Но важно знать не только, когда нужно подкормить дерево, но и что для этого использовать.

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Чем подкормить черешню

Очень часто начинающие садоводы полагаются на плодородие почвы и благоприятную погоду и забывают о том, что растения в саду также нуждаются в своевременной подкормке. Но если слишком долго игнорировать необходимый уход, это приведет к тому, что урожайность деревьев существенно снизится, а плоды на них не будут такие налитые и вкусные.

Кстати, летом нужно не только подпитывать, но и обрезать дерево. А вот для подпитки нужно учитывать несколько факторов: во-первых, климат, в котором растет черешня, а, во-вторых, ее сорт и возраст.



Черешню нужно подпитывать летом / Фото Pexels

Поэтому каждый садовод должен самостоятельно определить, какие удобрения лучше всего подойдут для этого дерева. Вот несколько вариантов, на которые вы можете опираться.

Азот. Его используют в случаях, если листья дерева становится меньше и не таким ярким, как раньше.

Его используют в случаях, если листья дерева становится меньше и не таким ярким, как раньше. Бор. Он поможет против хлороза молодых листьев, его уменьшения и скручивания. Также бором нужно подкормить дерево, если листья начинают опадать слишком рано.

Он поможет против хлороза молодых листьев, его уменьшения и скручивания. Также бором нужно подкормить дерево, если листья начинают опадать слишком рано. Железо. Пожелтение и обесцвечивание листьев – это те проблемы, от которых поможет удобрение с железом.

Пожелтение и обесцвечивание листьев – это те проблемы, от которых поможет удобрение с железом. Калий. Если края листьев постепенно опускаются вниз, тогда не стоит тянуть с калийными подкормками. Попробуйте внести удобрение как можно быстрее, и вы заметите результат.

Если края листьев постепенно опускаются вниз, тогда не стоит тянуть с калийными подкормками. Попробуйте внести удобрение как можно быстрее, и вы заметите результат. Магний. Если листья становятся желтым, красным или пурпурным, а края и жилки остаются зелеными, это может свидетельствовать о межжилковом хлорозе. С этим заболеванием могут бороться удобрения с содержанием магния.

В июне – июле черешню подкармливают обычно 2 – 3 раза с интервалом до трех недель. Полезной будет и органика. Впрочем, наиболее активный период внесения удобрений приходится все же на осень – тогда деревья могут испытывать дефицит фосфора и калия, поэтому садоводам нужно внимательно следить за этим.