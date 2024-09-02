Одна пігулка може бути надзвичайно корисною для здоров'я та росту рослин. Втім, для того, щоб їм не нашкодити, вам потрібно знати про те, як правильно її використовувати. А без підживлення домашні рослини точно не ростимуть так добре, адже вони потребують чимало поживних речовин, які не знайти у невеликих горщиках.

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Яке добриво для кімнатних рослин буде найкращим

Для того, щоб ваші улюблені квіти на підвіконні добре розвивалися та повноцінно і швидко росли, потрібно слідкувати за їхнім листям та вчасно поповнювати підживлення у горщиках.

Фахівці переконані, що рослини мають вчасно та регулярно отримувати азот, фосфор, калій, магній, залізо, сірку та кальцій. Корисними будуть також марганець, бор, цинк та мідь.

І далеко не завжди вам потрібно купувати дорогі добрива для того, щоб підтримувати якісний ріст ваших рослин. У звичайній аптеці можна легко придбати недорогі таблетки, які дадуть аналогічний ефект для ваших рослин. "Аспаркам" містить калій та магнію аспаргінат.

Для того, щоб підживити рослини, потрібно просто покласти дві пігулки "Аспаркама" у верхній шар ґрунту, і так ви забезпечите квітку і магнієм, і калієм на досить довгий період. Майже відразу ж ви помітите, що квітка почала краще рости, і дуже скоро вона може навіть потішити вас цвітінням.



Кімнатні рослини потрібно підживлювати / Фото Pexels

Як врятувати квіти від хвороб

Якщо ви не хочете, щоб квіти засохли та загинули від хвороб чи шкідників, потрібно регулярно оглядати їх на різноманітні пошкодження. Обробка хімічними препаратами, звісно, буде найбільш ефективною на будь-якому етапі хвороби, та з домашніми рослинами її потрібно проводити вкрай обережно.

Дуже часто на декоративних рослинах у домі з'являється попелиця та павутинний кліщ. Шкідники можуть призвести не тільки до того, що вазон втратить привабливий вигляд; рослина може взагалі загинути.

Для того, щоб позбутися павутинного кліща, потрібно ретельно промити квітку під душем, а потім обробити акарицидами. Ефективним буде інсектицид "Вертімек" та "Антикліщ Про".

Якщо ж рослини атакувала попелиця, потрібно обробити вашу квітку препаратами "Актара" чи "Теппекі". І обробити потрібно усі рослини в домі, навіть якщо попелицю ви помітили тільки на одному вазонку.