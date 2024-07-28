Середина літа – це ідеальний час для того, аби зайнятися підживленням часнику. Попри те, що він невибагливий до догляду, зовсім трохи уваги призведе до того, що головки виростуть набагато більшими.

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Чим підживити часник

Щоб часникові зубчики були справді великими, у липні не завадить провести просте підживлення, адже овочу дуже потрібний калій. Тож приблизно за місяць до збору врожаю ви можете внести такі добрива на грядку:

розчин сульфату калію – на 10 літрів води потрібно 15 грамів речовини;

– на 10 літрів води потрібно 15 грамів речовини; настій попелу – на 10 літрів води додайте 1 склянку попелу та полийте грядки.

Та запам'ятайте: попелом можна підживлювати часник тільки у випадку, якщо ґрунт слабокислий. Та якщо він лужний, робити цього не потрібно, бо ви можете так досягти зворотного результату.

Також дуже часто для підживлення часнику та покращення його врожайності городники зав'язують його листя у вузол.



Часник потрібно підживлювати / Фото Pexels

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

До пожовтіння та передчасного дозрівання часнику призводить і брак вологи, тож не можна забувати й про звичайний полив. А коли листя все одно продовжує жовтіти, це може означати, що у ґрунті не вистачає азоту – тоді грядку можна посипати сечовиною. Використовувати її потрібно у розрахунку 25 – 30 грамів на квадратний метр.

За 20 днів до збору часнику полив потрібно повністю припинити, адже головки мають добре підсохнути.