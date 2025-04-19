Виросте розміром з кулак: ось чим підживити часник

Часник – це дуже популярний коренеплід, який можна побачити на багатьох городах. Та чимало городників роблять помилку та не підживлюють його, через що він виростає дрібним.

Часник – це досить невибаглива культура. Та якщо ви все ж хочете зібрати багатий урожай коренеплоду, про деякий догляд доведеться подбати, повідомляє 24 Канал. Зокрема, часник потрібно вчасно і правильно підживити.

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Чим підживити часник?

Часнику у період активного росту потрібні деякі підживлення, і чимало городників радять використовувати фосфор та калій, які прискорюють дозрівання часнику та підвищують його врожайність.

Аби виростити часник справді великим, потрібно використати таке підживлення:

пів ложки суперфосфату та стільки ж хлористого калію, розмішати їх та посипати грядки з часником;

розчин добрива – чайну ложку монофосфату калію потрібно розчинити у 10 літрах води. За допомогою пульверизатора потрібно обробити цим розчином часник – але обов'язково робити це ввечері.

Також для того, аби часник не жовтів, можна обприскати грядки розчином нашатирного спирту – додавайте 5 столових ложок засобу на відро води. Окрім того, дуже часто городники використовують деревний попіл. Для цього півтори склянки просіяного попелу розчиняють у 10 літрах води та настоюють 3 години.



Часник потрібно вчасно підживлювати / Фото Pexels

Попіл можна вносити у ґрунт і у сухому вигляді – після рясних дощів його посипають під грядки. Це буде надзвичайно корисним підживленням, адже попіл є джерелом калію, але також у ньому можна знайти і фосфор та кілька інших важливих мікроелементів.

До речі, навесні потрібно подбати не тільки про підживлення часнику, але й полуниці. Про те, як правильно підживити ягоду, аби вона дала вдвічі більші плоди, ми вже розповідали раніше.

Добре росте часник і після дріжджового підживлення. Для того, аби приготувати таке добриво, потрібно взяти 100 грамів дріжджів та розчинити їх у 10 літрах теплої води. Після цього додайте 2 столові ложки цукру та залиште розчин трохи настоятися – всього на кілька годин.

Та перед поливом потрібно розвести настій з водою у пропорції 1:5. Ферментовані дріжджі забирають з ґрунту калій та кальцій, тож поєднувати таке підживлення потрібно із внесенням попелу.