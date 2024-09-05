Чимало людей, які самостійно вирощують овочі, також постійно шукають альтернативні, натуральні методи їхнього підживлення. І вівсянка тут може стати просто незамінною. Виявляється, досвідчені дачники вже давно використовують її на городі.

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Як зробити підгодівлю з вівсянки

Одна велика перевага вівсянки як добрива полягає в тому, що її надзвичайно просто використовувати. Все, що вам потрібно зробити – це просто подрібнити її у крихту та, власне, висипати на грядки.

Після такого підживлення у ґрунті заводиться багато дощових черв'яків. Вони глибоко переробляють землю, і ґрунт на ділянці стає пухким, починає краще вентилюватися, а коріння рослин отримує такий важливий доступ до повітря. І це ще не кажучи про те, що черв'яки будуть збагачувати ваші овочі продуктами своєї життєдіяльності.

Для того, щоб подрібнити вівсянку у крихту чи в порошок, можна використовувати блендер чи ступку. А після цього візьміть отриманий матеріал та посипте територію, що відвели під грядку, тонким шаром.

На один квадратний метр землі вам знадобиться приблизно жменя добрива. Після цього доведеться взяти граблі та трохи попрацювати ними, аби підживлення потрапило глибше в землю. Зазвичай дачники починають використовувати це добриво із самого початку літа, адже овочеві культури від нього починають рости набагато швидше та краще.



Вівсянка може стати підживленням / Фото Pexels

Що можна підживити добривом з вівсянки

Якщо ви хочете використати вівсянку як добриво, найкраще підживити нею огірки чи помідори, адже вони відреагують на таке підживлення найкраще. До речі, ви можете використати не тільки суху подрібнену крупу, але й розчин, створений та основі вівсянки. Обробку проводять у два різні способи, і ви можете обрати той, що підходить для вас найкраще.

Підживлення можна проводити раз на два тижні. Корисна вівсянка саме через те, що у ній є багато кальцію. Він стимулюватиме ріст помідорів та огірків.

Ось як зробити розчин з вівсянки:

візьміть 4 – 5 ложок подрібненої вівсянки;

додайте їх у 1 літр прохолодної води.

Розчин потрібно залишити настоюватися за кімнатної температури. Вівсянка почне бродити, тож її потрібно періодично помішувати. Настоюйте приблизно 4 – 5 годин.

Після цього процідіть розчин та обробіть ним рослини.