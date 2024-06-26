Урожай буде величезним: названо ідеальне добриво для підживлення кабачків у липні

Чимало дачників мають багато перевірених лайфхаків щодо вирощування овочів на грядках. Після посадки рослинам треба дати підживлення, щоб вони добре росли, тому далі розповімо, яке добриво є ідеальним для кабачків.

Дуже важливим є внесення органічних та мінеральних добрив. Наприкінці червня та на початку липня треба обов’язково підживлювати кабачки. Від того, якого розміру виросте кущ, буде залежати, скільки плодів цей кущ зможе витягнути.

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Добриво для кабачків

Найкращим добривом вважається курячий послід. Це органічне добриво чудово підходить для нарощування зеленої маси – від періоду, коли рослина росте аж до її плодоношення.

Для приготування підживлення в 10 літрах води розведіть 0,5-літрову банку концентрату. Щоб його приготувати потрібно взяти термооброблений курячий послід та розвести в пропорції 1:1. Цей концентрат треба залишити на 3 дні, а тоді вже розводити з водою.

Курячий послід можна замінити будь-яким іншим добривом, у складі якого більшість азотної складової. Це може бути аміачна селітра або засіб "Rost Концентрат 15.7.7".



Не забудьте підживити кабачки у липні / Фото Pexels

Добриво відіграє важливу роль у рості кабачків, забезпечуючи рослину необхідними поживними речовинами для здорового розвитку, тому постарайтеся не пропустити підживлення вже зараз.

Для забезпечення оптимального росту кабачків важливо дотримуватися балансу поживних речовин. Занадто велика або мала кількість будь-якого з основних елементів може негативно вплинути на здоров'я рослин та врожайність. Тому чітко дотримуйтеся рецептури, щоб не нашкодити овочам.