Певно, буде складно знайти український город, на якому не ростиме капуста. Та попри те, що це досить проста у догляді та невибаглива культура, вона все ще потребує підживлення для активного росту та швидкого розвитку.

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Чим підживити капусту після посадки

Проводити перше підживлення капусти можна вже через три тижні після посадки. І найкраще для цього підійде органіка – наприклад, розчин з коров'яку. Для того, щоб його підготувати, вам потрібно взяти одну частину коров'яку і розвести у 10 рівних частинах води. Після цього добре перемішайте розчин та вносьте по пів літра під кущ.

Друге підживлення проводять через 10 днів після першого. Для нього можна використати курячий послід – візьміть його пів літра та розведіть у відрі води та додайте туди 10 грамів сечовини. Ретельно перемішайте та внесіть під кожен кущ капусти по літровій банці добрива.

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На початку липня проводять вже третє підживлення – і цього разу використовують суперфосфат. Дві столові ложки сухої речовини розмішайте у 5 літрах води та полийте добривом грядку із капустою.



Капусту потрібно підживлювати / Фото Pexels

Наступного місяця проводять ще одне підживлення – калійними та фосфорними добривами. Для цього беруть нітроамофоску. Столову ложку препарату розводять у відрі води та вносять по літру під кожен кущ.