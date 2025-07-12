Картопля виросте великою: що потрібно внести в ґрунт

Кожен городник мріє про гарний урожай картоплі, який потішить великими бульбами. У липні закладається майбутній урожай, тому дачники радять звернути увагу на підживлення, завдяки якому овочі почнуть краще рости.

В середині літа рослина починає накопичувати всі сили в коренеплоди, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку". Перш ніж починати вносити добрива, слід ознайомитися з тим, що підійде картоплі, а що буде зайвим.

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Липень – час для фосфору та калію

Помилкою є внесення азоту у липні. Він почне сприяти нарощенню зеленої маси, тож лише нашкодить, бо надлишок листя затримує розвиток бульб. Не можна використовувати у цей час органічні добрива – гній чи курячий послід. Найкраще на ріст картоплі вплине калій та фосфор.

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Калій сприяє надходженню поживних речовин від листя до бульб, покращує смак та впливає на тривалість зберігання. Фосфор відповідає за укріплення коріння. Сигналом нестачі калію є скручені листки й темні краї.

Дачники розповіли про кілька дієвих підживлень, які дають гарний результат та не є затратними.

Рецепти підживлень для картоплі

Мінеральний розчин

У 10 літрах води розчиніть 15 грамів сульфату калію. До рідини додайте таку ж кількість суперфосфату, щоб отримати засіб для кореневого поливу. Вам знадобиться 1 літр розчину на кущ. Полив рекомендовано робити після дощу чи зволоження ґрунту.



Найкращі підживлення для картоплі / Фото Pexels

Попіл

Деревний попіл містить багато калію, фосфору, кальцію та мікроелементів. Сухий попіл можна розсипати по жмені на рослину чи приготувати настій. Для розчину потрібно до 10 літрів води додати склянку попелу, настояти добу та полити під корінь.

Обприскування по листю

Через неможливість кореневого підживлення, можна приготувати розчин сульфату калію. На 10 літрів знадобиться 20 грамів засобу. Обробку потрібно проводити в похмуру погоду чи ввечері.

До слова, фітофтороз – поширене грибкове захворювання томатів, яке уражає рослини у вогку та прохолодну погоду, тому профілактичне обприскування є важливим. Як вивести фітофтору – читайте в матеріалі.

Щоб картопля не накопичувала нітрати, а бульби добре збереглися, останнє підживлення треба зробити за місяць до збору урожаю.