Як підживити лимон в домашніх умовах: це добриво є найкращим

Чимало людей люблять вдома вирощувати лимони, однак для того, щоб вони добре росли, треба не забувати про їхнє підживлення. Екзотичний лимон є досить вибагливим, тому потребує особливого догляду й підгодівлі.

Лимону потрібно постійно отримувати поживні речовини для кращого росту, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Лимонне дерево треба правильно підживлювати, тому далі розповімо, як саме це потрібно робити.

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Чим підживити лимонне дерево?

Саме регулярна підгодівля здатна забезпечити здоровий ріст деревця. Ґрунт повинен бути наповнений фосфором, азотом та калієм. Якщо цих речовин буде недостатньо, лимон почне хворіти: погіршиться зовнішній вигляд, зупиниться ріст та подальший розвиток пагонів та листя.

Якщо спостерігати уважно за рослиною, то можна легко помітити нестачу необхідних речовин. Зупинка розвитку сигналізує про дефіцит калію. Саме за його нестачі листя може опадати, а плоди помітно ставати дрібнішими.



Лимони треба вчасно підживлювати / Фото Pexels

Зміна кольору листя та форми плодів свідчить про порушення обміну речовин. Жовті плями та неприродний відтінок листя є свідченням того, що рослина страждає через нестачу азоту. Якщо листочки скручені, то це є ознакою нестачі кальцію в ґрунті.

Щоб лимон не страждав від дефіциту речовин, його потрібно підживлювати. Найважливішими для рослини є азот, фосфор та калій. Дехто додає в ґрунт розчин глюкози, який сприяє активному росту лимона.

До слова! Підживлення потрібне не лише для лимона. Раніше ми вже розповідали, чим підживити заміокулькас, аби він випускав більше листя.

Мінеральні добрива можна придбати в магазині й вносити їх рекомендовано не рідше, ніж раз на тиждень. Краще купувати добрива для цитрусових, але якщо таких не буде, то підійдуть навіть універсальні.

Органічні добрива можна використовувати не рідше, ніж двічі на місяць. До органічних добрив належить послід курей, голубів, гній корів чи коней.