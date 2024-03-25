Підкоріть вибагливу ягоду: дізнайтеся, чим підживити лохину навесні для розкішного врожаю

Правильний догляд за лохиною – дуже важливий. Вона потребує кислого середовища та правильних підживлень.

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Коли починати підживлювати лохину

Кількох підживлень лохини навесні буде достатньо, щоб восени вона порадувала вас смачними ягодами. Звичайних добрив цій рослині недостатньо, адже вона потребує кислих підживлень або навіть підкислювачів ґрунту.

Перше підживлення потрібно проводити в березні чи на початку квітня, коли бруньки набухають. Можна використовувати азотовмісні добрива, котрі потрібні для активного росту та компенсації поживних речовин, які кущі не отримували взимку.

Друге підживлення проводять після цвітіння лохини – у травні чи на початку червня. Для другого підживлення можна брати калієві та магнієві підживлення, які потрібні для солодкості ягід.

Останнє підживлення кущів садової лохини проводять восени після збору ягід. Для цього використовують фосфорні та калієві добрива.



Щоб ягоди були великі та солодкі, лохину треба підживлювати / Фото Unsplash

Чим підживлювати садову лохину

Для першого підживлення треба використовувати азотовмісне добриво. Найкраще для цього підходить сульфат амонію чи нітроамофоска. Вони продаються в магазинах для саду та городу.

Перед підживленням лохини кущі треба добре полити, а після цього – присипати їх торфом чи іншою мульчею, наприклад, сосновими шишками, тирсою тощо.

Для другого підживлення використовують сульфат калію та сульфат магнію. Ці мінеральні речовини допомагають ягодам стати солодкими та великими. Підживлення варто проводити в теплу погоду, ідеально – після дощу, вранці або ввечері. Також можна використовувати сечовину та аміачну селітру.

Садову лохину в жодному разі не варто підживлювати попелом, послідом, гноєм чи перегноєм. Адже вони роблять ґрунт лужним, що блокує ріст рослини, яка любить кисле середовище.