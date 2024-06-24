Отримаєте небувалий урожай: яким добривом полити малину в липні

Сортів малини є багато. Серед них дачники люблять пізньостиглий сорт, який треба збирати аж в серпні. Та вже навіть в липні ви можете ласувати смачними ягодами.

Щоб ягід було багато, а їхній розмір зумів вас вразити, підживлюйте малину в період плодоношення.

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Чим підживити малину під час плодоношення

У липні треба провести найголовнішу підгодівлю, щоб кущі малини мали сили на формування великих та стиглих ягід. Садівники радять підживлювати малину дріжджами. Для цього треба приготувати ось такий розчин:

3 літри води відстоювати добу;

Після профільтровування додати 100 грамів цукру;

У теплій воді розвести 20 грамів сухих дріжджів;

Дріжджову масу вилити у воду з цукром;

Розмішайте та залишіть на 3 – 4 години.



Розчин з попелу є найкращим підживленням для малини / Фото Pexels

Щоб розчин не бродив, вам треба позбутися сусла. Розведіть його відразу у воді або залишіть як концентрат, а потім розбавляйте по 50 грамів засобу в 10 літрах води. Під кожен кущ вносьте 1 літр підживлення. Садівники радять перед удобренням землю зволожити чистою водою.

Другий варіант підживлення – попіл. У 10 літрах води треба розбавити 1 склянку попелу, перемішати та удобрювати кожен кущ малини. На 1 квадратний метр вам знадобиться 1,5 відра добрива.