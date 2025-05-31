Малина буде великою та соковитою: рецепт підживлення, який може зробити кожен
- Ремонтантна малина потребує проріджування навесні після обрізки, щоб уникнути загущення й зменшення врожайності.
- Рекомендується підживлювати малину органічним добривом "Курник" з додаванням препарату "Байкал" для насичення кущів поживними речовинами.
Чимало садівників люблять на ділянці вирощувати ремонтантну малину, яка дає два урожаї за рік. Та для того, щоб ягоди були великими та соковитими, потрібно її підживити.
Щоб досягнути бажаного результату й рясного плодоношення, варто знати головні правила догляду, пише 24 Канал з посиланням на "Флористікс".
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Після осінньої обрізки, малина навесні формує велику кількість молодих пагонів. У цей час треба провести проріджування, оскільки загущені посадки можуть стати проблемою. До малини не буде надходити достатня кількість світла, погано циркулюватиме повітря й в результаті станеться зниженні кількості зав’язі й кущ вродить дрібні плоди.
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Чим треба підживити малину
Для того, щоб кущі малини наситилися поживними речовинами, варто скористатися органічним добривом. Дачники використовують гранульований "Курник", який знищує патогени й насіння бур’янів. Для рідкого підживлення потрібно 200 грамів гранул розвести в 10 літрах води, дати настоятися, а тоді додати 500 грамів препарату "Байкал", який наповнений корисними мікроорганізмами.
Корисні підживлення для малини / Фото Pexels
Цим розчином потрібно поливати ряди малини. Треба використовувати одне відро на погонний метр. Завдяки такому підживленню поживні речовини зможуть краще засвоюватися, а ґрунт – швидше відновиться. Таке добриво треба вносити раз на 10 днів.
До речі, раніше ми вже розповідали про одну популярну помилку, що псує цвітіння троянд.
Гранули такого добрива можна використовувати навіть в сухому вигляді. Треба їх розсипати навколо кущів й трохи загорнути в землю. Під час дощу вони розчиняться, або під час поливу й почнуть живити рослину.