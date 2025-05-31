Малина будет крупной и сочной: рецепт подкормки, который может сделать каждый

Многие садоводы любят на участке выращивать ремонтантную малину, которая дает два урожая в год. Но для того, чтобы ягоды были большими и сочными, нужно ее подкормить.

Чтобы достичь желаемого результата и обильного плодоношения, стоит знать главные правила ухода, пишет 24 Канал со ссылкой на "Флористикс".

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После осенней обрезки, малина весной формирует большое количество молодых побегов. В это время надо провести прореживание, поскольку загущенные посадки могут стать проблемой. К малине не будет поступать достаточное количество света, плохо циркулировать воздух и в результате произойдет снижении количества завязи и куст уродится мелкие плоды.

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Чем надо подкормить малину

Для того, чтобы кусты малины насытились питательными веществами, стоит воспользоваться органическим удобрением. Дачники используют гранулированный "Курник", который уничтожает патогены и семена сорняков. Для жидкой подкормки нужно 200 граммов гранул развести в 10 литрах воды, дать настояться, а тогда добавить 500 граммов препарата "Байкал", который наполнен полезными микроорганизмами.



Полезные подкормки для малины / Фото Pexels

Этим раствором нужно поливать ряды малины. Надо использовать одно ведро на погонный метр. Благодаря такой подкормке питательные вещества смогут лучше усваиваться, а почва – быстрее восстановится. Такое удобрение надо вносить раз в 10 дней.

Кстати, ранее мы уже рассказывали об одной популярной ошибке, что портит цветение роз.

Гранулы такого удобрения можно использовать даже в сухом виде. Надо их рассыпать вокруг кустов и немного завернуть в землю. Во время дождя они растворятся, или во время полива и начнут питать растение.