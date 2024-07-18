В липні підживлення огірків не менш важливе, ніж у попередні місяці. І якщо ви хочете підвищити кількість та якість урожаю, ви можете використати одне дещо нетрадиційне добриво.

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Чим підживити огірки в липні

Чимало дачників стверджують, що всього одна таблетка аспірину може допомогти у вирощуванні огірків: зокрема, вона запобігає пожовтінню та хвороб огірків. І застосовувати на грядці її потрібно правильно.

Аспірин містить у своєму складі ацетилсаліцилову кислоту, а вона стимулює імунну систему огірків і за рахунок цього огірки можуть стати стійкими до перепадів температури, посухи та інфекцій.



Огірки потрібно підживлювати / Фото Pexels

Щоб досягти цього ефекту, вам потрібно обприскувати огірки розчином аспірину один раз на тиждень, і робити це радять від початку цвітіння до закінчення збору урожаю.

Для цього вам знадобиться:

1 таблетка аспірину;

5 літрів води – найкраще брати відстояну.

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Аспірин вам потрібно подрібнити та розчинити у воді, а після цього обприскати ними овочі. Вважається, що ця проста обробка допомагає уникнути не тільки пожовтіння, але й утворення гнилі на листках. Також ви таким чином можете захистити огірки від таких захворювань, як борошниста роса, чорна плямистість чи іржа.