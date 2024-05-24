Найкраще підживлення для помідорів: відлякає слимаків і збільшить плоди

Помідори – це досить популярна культура, яку вирощують досить багато українців. Тож якщо ви хочете захистити свої помідори від хвороб та посприяти їхньому росту, потрібно правильно їх підживити.

Правильні добрива можуть привести до того, що ваші помідори стануть набагато більш соковитими та смачнішими. Окрім того, вони будуть корисні і для того, щоб захистити томати від шкідника, який часто їх атакує – слимаків.

Цікаво Як відіпрати плями кави від одягу: простий спосіб, який допоможе

Помідори – це культура, яка досить вибаглива, щодо підживлення, і для росту їм потрібно досить багато різноманітних поживних речовин. Втім, ви можете самостійно приготувати ідеальне підживлення, і це не забере надто багато часу чи зусиль.

Що корисно для помідорів

Ви можете бути здивовані, та звичайна кавова гуща може бути надзвичайно корисною для томатів, адже вона містить досить багато поживних речовин, які потрібні рослинам для того, щоб виростати здоровими та продуктивними.

Рослини потребують чимало фосфору, азоту та калію – а саме це ті речовини, які можна знайти у покупних добривах. Та все це є також і гущі з кави.

Як приготувати добриво з кавової гущі

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Найкращий спосіб використання залишків кави для підживлення – це перетворення їх на рідке добриво. Все, що потрібно зробити – це зберегти усі залишки від кави кожного разу, як ви заварюєте собі напій. Після цього залийте використану гущу окропом та дайте їй настоятися.



Кавова гуща дуже корисна для помідорів / Фото Pexels

Суміш можна використовувати для поливу рослин відразу ж після того, як вона охолоне. Так ви забезпечите їм швидкий заряд поживних речовин, і ви навіть можете зробити те саме з недопитою кавою. Розбавте її такою ж кількістю води, і вона віддасть вашим рослинам досить багато речовин.

Ще один спосіб підживлення – нанесіть трохи сухої гущі під корінь рослини перед поливом, щоб підвищити рівень азоту.