Городники знають, що для отримання хорошого урожаю помідорів потрібно неабияк постаратися, адже культура досить вибаглива, і якщо ви не подбаєте про підживлення, годі й сподіватися на велику кількість плодів.

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Чим підживити помідори в липні

Якщо ви хочете внести у ґрунт природне добриво, тоді найкращим варіантом для помідорів буде підживлення з дріжджів. У їхньому складі є чимало природних бактерій, тож вони допомагають створити у рослин кращий імунітет до різних захворювань. Добриво також допомагає збагатити мікрофлору ґрунту та прискорює процес розкладання органічних речовин.

І ще один неочікуваний плюс: дріжджі можуть відлякати дрібних гризунів та комах, тож добриво буде позитивно впливати на усі аспекти росту рослини.



Помідорам корисне підживлення з дріжджів / Фото Pexels

І ось кілька варіантів добрив, які ви можете приготувати з дріжджів.

Розчин з сухих дріжджів. Для приготування такого добрива вам знадобляться 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка сухих дріжджів, 2 грами вітаміну С, тобто аскорбінової кислоти, та 5 літрів води. Також візьміть жменю ґрунту та змішайте все це у відрі чи іншій місткості, а так залиште на добу. Перед підживленням таке добриво потрібно розбавити. На 1 частину розчину потрібно додати 10 частин води.

Розчин з сухих дріжджів і цукру. Для приготування потрібні:

10 літрів води;

10 грамів сухих дріжджів;

2 столові ложки цукру.

Потрібно перемішати інгредієнти та залишити їх на півтори години. Перед поливом 1 літр добрива потрібно розвести у 5 літрах води.

Розчин зі свіжих дріжджів. У такому випадку воду та дріжджі потрібно взяти у співвідношенні 5:1. Інгредієнти змішайте у місткості, а безпосередньо перед поливом розчин розбавте у 10 частинах води.