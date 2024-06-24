Це важливо для того, аби розвиток був скерований на формування плодів, а не на їхнє зростання. В середині літа найчастіше використовують фосфорно-калійні добрива.

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Чим треба удобрити помідори

У липні томати треба підживити мінеральними добривами, у складі яких є фосфор та калій. Найкращим перевіреним засобом для підгодівлі вважається гумат калію. Цей препарат є натуральним та стимулює розвиток рослин.

Для розчину вам потрібно 1 столову ложку засобу розвести в 10 літрах води. Цим добривом обробляйте помідори кожні 2 – 3 тижні аж до збору врожаю. Найкраще удобрення робити по вологій землі для кращого поглинання розчину.



У липні треба обов'язково підживлювати помідори / Фото Pexels

Чим підживити помідори (народні методи)

На початку липня під томати треба внести мінерали, а вже в середині місяця обприскувати. Наприкінці липня удобрюйте органікою. Тобто в перших числах липня вам треба внести гумат калію, а вже ближче до середини чи кінця місяця підживлюйте овочі органічними компонентами. До найпопулярніших компонентів належить зола та сечовина.

Зола

Це удобрення радять проводити досвідчені городники. 1 склянку попелу розведіть в 10 літрах води та поливайте цим розчином рослини. Попіл, який не розчинився можна висипати під кущі.

Також можна проводити позакореневе підживлення попелом. 300 грамів попелу розведіть в 3 літрах води, прокип’ятіть 30 хвилин, а тоді дайте настоятися 5 годин. Цей розчин розведіть в 10 літрах води, процідіть та обприскайте ним бадилля. Щоб підживлення швидше почало діяти, в розчин можете натерти господарського мила.

Сечовина

Підживлення сечовиною теж є доволі популярним. Для розчину вам потрібно 1 літр коров’яку, 20 грамів суперфосфату, 20 грамів сірчанокислого калію, 10 грамів сечовини, 10 грамів вапна, 2 грами міцного купоросу.

Усі ці інгредієнти треба розчинити в 10 літрах води та підливати помідори дотримуючись пропорцій. Низькорослим томатам вистачить 1,5 літра добрива, а ліановидним кущам потрібно на 0,5 літрів більше підживлення.