Чимало городників припускаються простої помилки: вони необдумано вносять під помідори перше-ліпше добриво та просто сподіваються на те, що воно спрацює, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аграрії разом". На жаль, у такому випадку результат часто може виявитися протилежним від того, що ви очікували.

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Як часто підживлювати помідори?

Чимало дачників вносять добрива всього раз чи двічі, та насправді за період вегетації помідори потрібно удобрювати 4 рази. Цього буде достатньо для того, аби забезпечити рослини поживними речовинами, а також усіма компонентами мінеральної групи. Основні підживлення вносять на початку цвітіння кущів, а також тоді, коли формується зав'язь.

Зважайте, що якщо у цей час помідори не отримають з ґрунту поживних речовин, це призведе до утворення великої кількості пустоцвіту – а він тільки витрачає сили вашої рослини. Від цього зменшиться і розмір плодів, навіть у великоплідних сортів. Якщо не підживити томати під час цвітіння, з'явиться також чимало недорозвиненого насіння – але ця проблема здебільшого актуальна для тих городників, що збирають насіння для посадки.



Помідори потрібно підживлювати чотири рази / Фото Pexels

Чим підживити помідори, коли вони цвітуть?

Під час цвітіння помідори потребують чимало мікро- та макроелементів. А ось потреба в азоті значно зменшується. Єдиний виняток, коли його потрібно вносити – це якщо кущі дуже кволі та ще не розвинули стебла та листя. Таке часто відбувається через погану якість розсади, поганий догляд чи відсутність підживлення азотом на перших етапах вирощування томатів.

Отож, під час цвітіння помідори підживлюють мінеральними та органічними добривами, що містять корисні для помідорів речовини:

гранульований чи подрібнений суперфосфат;

калійна сіль, що містить 30 – 42% чистого калію;

хлорид калію;

сульфат калію;

подвійний суперфосфат.

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Але якщо ви не хочете вносити хімічні компоненти у ґрунті, ви можете скористатися й органічними добривами. Вони будуть не менш ефективними та мають свою низку переваг.

Попіл – це відмінне джерело кальцію, фосфору та магнію. Окрім того, він також може відлякати чимало шкідників від томатів – зокрема й колорадського жука. Про інші народні способи боротьби зі шкідником ми вже розповідали раніше.

Також дуже часто під час цвітіння помідорів використовують йод – він сприяє швидкому цвітінню та зав'язуванню плодів. На 10 літрів води потрібно відміряти 6 – 8 крапель засобу.