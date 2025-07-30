Створити добриво для помідорів можна за допомогою двох доступних компонентів, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку".

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Як зробити підживлення для помідорів?

Ще наші бабусі використовували для томатів добриво на основі дріжджів та деревного попелу. Дріжджі є чудовим біостимулятором для ґрунту. У землі дріжджові грибки активно розмножуються та стимулюють ріст кореневої системи. Завдяки цим ним поживні елементи в ґрунті стають для рослини доступнішими.

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У деревному попелі міститься велика кількість мікроелементів, серед яких за солодкі плоди відповідає калій. Він здатен транспортовувати цукри від листя до плодів. У попелі ще міститься кальцій та фосфор, які впливають на зміцнення імунітету томатів. Дріжджі та деревний попіл створюють потужний еліксир для томатів, який вплине на смак плодів та урожай.



Підживлення добре впливає на томати / Фото Pexels

Спочатку треба приготувати дріжджову основу. 100 грамів свіжих дріжджів потрібно розкришити у великій ємності. Додайте до них половину склянки цукру та залийте 3 літрами відстояної води, добре перемішуючи. Ємність треба накрити тканиною та залишити на 3 години для бродіння. Пінна шапка стане ознакою, що розчин готовий.

Далі потрібно взяти стакан деревного попелу й залити літром окропу. Все потрібно перемішати й дочекатися повного охолодження. Після цього компоненти з’єднати та процідити через кілька шарів марлі. Проціджений настій треба додати до перебродженої дріжджової суміші.

До слова, проколювання помідорів у зоні плодоніжки стимулює вироблення етилену, що прискорює дозрівання плодів.

Отриманий концентрат розвести чистою водою до об’єму 10 літрів. Перед підживленням грядку зволожити. Томати підливайте під корінь 0,5 літром розчину на одну рослину. Це добриво підвищить цукристість помідорів, зробить їх стійкими до хвороб, а урожай виросте неймовірно солодким.