Ідеальне підживлення для редиски: вона виросте надзвичайно великою

Редиска – це чудовий коренеплід, який може стати зіркою багатьох весняних салатів. Та якщо ви хочете зібрати по-справжньому багатий урожай, потрібно правильно підживити її.

Для раннього і багатого урожаю редиски потрібно обов'язково запам'ятати кілька важливих правил її вирощування і, звісно ж, не забувати про вчасне і вдало підібране підживлення.

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Редис – це той овоч, який на городі вирощують абсолютно всі дачники. І для того, щоб насолодитися свіжим домашнім редисом, вам навіть необов'язково потрібно мати свою ділянку: ви можете навіть посадити її у себе на балконі.

Чим підживлювати редиску навесні

Підживлюють редиску саме у весняний період – так ви пришвидшите дозрівання плодів і навіть зможете збільшити їхній розмір. Зазвичай добрива вносяться до редиски тричі – перед посівом насіння, після появи сходів та вже в самому кінці росту коренеплодів.

Ось чим можна підгодувати редис:

рідкий коров'як . Його потрібно розвести у кількості 1 літр на відро води, а також додати 20 мілілітрів аміачної селітри. Розчином полийте вологий ґрунт;

. Його потрібно розвести у кількості 1 літр на відро води, а також додати 20 мілілітрів аміачної селітри. Розчином полийте вологий ґрунт; попіл – склянку речовини потрібно розвести у 10 літрах води та настояти протягом трьох днів;

– склянку речовини потрібно розвести у 10 літрах води та настояти протягом трьох днів; кропива, кульбаба та лопух – усі три рослини потрібно подрібнити, залити водою у співвідношенні 1:10, а після цього залишити настоюватися протягом 7 – 10 днів. Після цього ви можете розвести знову розчин у пропорції 1:5 і вже після цього поливати ним редис.



Редис потребує підживлення / Фото Pexels

Дуже популярним добривом для редису є також і дріжджі. Вони не тільки можуть збільшити розмір ваших плодів, але також і зміцнити імунітет рослин. Підживлювати ними редис зовсім нескладно – для цього вам потрібно взяти 5 грамів сухих дріжджів або ж 10 грамів свіжих та додати до 10 літрів води. Після цього засипте у відро ще 3 столові ложки цукру та залиште настоюватися на 2 – 3 години.

Редис сумішшю потрібно поливати під корінь.