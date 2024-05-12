Для раннього і багатого урожаю редиски потрібно обов'язково запам'ятати кілька важливих правил її вирощування і, звісно ж, не забувати про вчасне і вдало підібране підживлення.
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Редис – це той овоч, який на городі вирощують абсолютно всі дачники. І для того, щоб насолодитися свіжим домашнім редисом, вам навіть необов'язково потрібно мати свою ділянку: ви можете навіть посадити її у себе на балконі.
Чим підживлювати редиску навесні
Підживлюють редиску саме у весняний період – так ви пришвидшите дозрівання плодів і навіть зможете збільшити їхній розмір. Зазвичай добрива вносяться до редиски тричі – перед посівом насіння, після появи сходів та вже в самому кінці росту коренеплодів.
Ось чим можна підгодувати редис:
- рідкий коров'як. Його потрібно розвести у кількості 1 літр на відро води, а також додати 20 мілілітрів аміачної селітри. Розчином полийте вологий ґрунт;
- попіл – склянку речовини потрібно розвести у 10 літрах води та настояти протягом трьох днів;
- кропива, кульбаба та лопух – усі три рослини потрібно подрібнити, залити водою у співвідношенні 1:10, а після цього залишити настоюватися протягом 7 – 10 днів. Після цього ви можете розвести знову розчин у пропорції 1:5 і вже після цього поливати ним редис.
Редис потребує підживлення / Фото Pexels
Дуже популярним добривом для редису є також і дріжджі. Вони не тільки можуть збільшити розмір ваших плодів, але також і зміцнити імунітет рослин. Підживлювати ними редис зовсім нескладно – для цього вам потрібно взяти 5 грамів сухих дріжджів або ж 10 грамів свіжих та додати до 10 літрів води. Після цього засипте у відро ще 3 столові ложки цукру та залиште настоюватися на 2 – 3 години.
Редис сумішшю потрібно поливати під корінь.