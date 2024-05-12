Для раннего и богатого урожая редиса нужно обязательно запомнить несколько важных правил его выращивания и, конечно же, не забывать о своевременной и удачно подобранной подкормке.

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Редис – это тот овощ, который на огороде выращивают абсолютно все дачники. И для того, чтобы насладиться свежим домашним редисом, вам даже необязательно нужно иметь свой участок: вы можете даже посадить его у себя на балконе.

Чем подкармливать редиску весной

Подкармливают редис именно в весенний период – так вы ускорите созревание плодов и даже сможете увеличить их размер. Обычно удобрения вносятся в редис трижды – перед посевом семян, после появления всходов и уже в самом конце роста корнеплодов.

Вот чем можно подкормить редис:

жидкий коровяк . Его нужно развести в количестве 1 литр на ведро воды, а также добавить 20 миллилитров аммиачной селитры. Раствором полейте влажную почву;

. Его нужно развести в количестве 1 литр на ведро воды, а также добавить 20 миллилитров аммиачной селитры. Раствором полейте влажную почву; зола – стакан вещества нужно развести в 10 литрах воды и настоять в течение трех дней;

– стакан вещества нужно развести в 10 литрах воды и настоять в течение трех дней; крапива, одуванчик и лопух – все три растения нужно измельчить, залить водой в соотношении 1:10, а после этого оставить настаиваться в течение 7 – 10 дней. После этого вы можете развести снова раствор в пропорции 1:5 и уже после этого поливать им редис.



Редис нуждается в подкормке / Фото Pexels

Очень популярным удобрением для редиса есть также и дрожжи. Они не только могут увеличить размер ваших плодов, но также и укрепить иммунитет растений. Подпитывать ими редис совсем несложно – для этого вам нужно взять 5 граммов сухих дрожжей или 10 граммов свежих и добавить к 10 литрам воды. После этого засыпьте в ведро еще 3 столовые ложки сахара и оставьте настаиваться на 2 – 3 часа.

Редис смесью нужно поливать под корень.