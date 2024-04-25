Щоб помідори були великими та соковитими треба приділити їм особливу увагу ще на початкових етапах.

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Чим підживити розсаду помідорів

Найважливішими речовинами для росту всіх рослин є азот, калій та фосфор. Ними удобрювати розсаду треба тоді, коли овочі мають слабкий вигляд. Якщо ж у них товсті стебла, то це означає, що поживних речовин їм вистачає.

Якщо листя починає жовтіти, а розсада не росте – це означає, що розсаді не вистачає азоту. Якщо з’являється на листі жовтий контур, який підсихає – потрібен калій, а от якщо старе листя стає фіолетовим з нижньої сторони, тоді поморам не вистачає фосфору.



Названо найкращі підживлення для розсади помідорів / Фото Pexels

Види добрив для підживлення розсади

Азотні добрива – аміачна вода, аміачна селітра, карбамід, сірчанокислий амоній, сульфат амонію;

– аміачна вода, аміачна селітра, карбамід, сірчанокислий амоній, сульфат амонію; Калієві добрива – калійна селітра, калімагнезія, монофосфат калію, сульфат калію, сірчанокислий калій;

– калійна селітра, калімагнезія, монофосфат калію, сульфат калію, сірчанокислий калій; Фосфорні добрива – амофос, подвійний суперфосфат, діамофос, метафосфат калію, простий суперфосфат тощо.

Також підживлювати розсаду можна комплексними мінеральними добривами, які складаються з вищеперерахованих сумішей. Їх можна знайти в магазинах для саду та городу. Вони вже змішані в потрібних пропорціях.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Коли підживлювати розсаду

Не варто удобрювати помідори одразу після посадки чи появи перших листочків. На цьому етапі всі необхідні поживні речовини рослина бере з ґрунту.

Удобрюйте помідори вже після пікірування або ж тоді, коли з’являться хоча б три повноцінних листочки. За весь період вирощування розсади помідорів вистачає трьох-чотирьох комплексних підживлень.