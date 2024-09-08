Сливи будуть родити вдвічі краще: зробіть це з деревом до настання холодів

Осінній догляд за сливою є не менш важливим, ніж літній та весняний. І саме він закладає основу майбутнього багатого врожаю, тож не варто забувати про нього.

Слива – це плодове дерево, яке можна знайти на багатьох ділянках українських дачників, адже її плоди не тільки надзвичайно смачні та соковиті, але й насичені поживними речовинами. Втім, для того, щоб насолодитися ними, спершу потрібно подбати про саме дерево та догляд за ним.

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Чим підживити сливу восени

Осінь – це вже початок підготовки дерева до наступного сезону, тож вона ідеально підходить для підживлення сливи. Для того, щоб наситити її потрібними поживними речовинами, ви можете використати таку суміш:

10 літрів води;

20 грамів подвійного суперфосфату;

35 грамів сульфату калію.

Всі інгредієнти потрібно змішати та розподілити під корінь дерева. Елементи з цього підживлення відіграють просто вирішальну роль у тому, як формуватиметься коренева система дерева. Окрім того, вони також будуть надзвичайно корисними і для того, щоб дерево добре перезимувало.

Фосфор і калій, зокрема, сприяють зміцненню коріння та накопиченню поживних речовин, аби дерево могло піти в активний ріст навесні.



Слива потребує підживлення восени / Фото Pexels

Що робити, щоб слива давала хороший врожай

Існує всього кілька важливих процедур, які допоможуть забезпечити якісний і довгий врожай сливи, який порадує будь-якого садівника.