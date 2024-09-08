Сливы будут родить вдвое лучше: сделайте это с деревом до наступления холодов
Источник:"Главред"
Осенний уход за сливой является не менее важным, чем летний и весенний. И именно он закладывает основу будущего богатого урожая, поэтому не стоит забывать о нем.
Слива – это плодовое дерево, которое можно найти на многих участках украинских дачников, ведь ее плоды не только очень вкусные и сочные, но и насыщенные питательными веществами. Впрочем, для того, чтобы насладиться ими, сначала нужно позаботиться о самом дереве и уход за ним.
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Чем подкормить сливу осенью
Осень – это уже начало подготовки дерева к следующему сезону, поэтому она идеально подходит для подкормки сливы. Для того, чтобы насытить ее нужными питательными веществами, вы можете использовать такую смесь:
- 10 литров воды;
- 20 граммов двойного суперфосфата;
- 35 граммов сульфата калия.
Все ингредиенты нужно смешать и распределить под корень дерева. Элементы из этой подкормки играют просто решающую роль в том, как будет формироваться корневая система дерева. Кроме того, они также будут чрезвычайно полезными и для того, чтобы дерево хорошо перезимовало.
Фосфор и калий, в частности, способствуют укреплению корней и накоплению питательных веществ, чтобы дерево могло пойти в активный рост весной.
Слива нуждается в подкормке осенью / Фото Pexels
Что делать, чтобы слива давала хороший урожай
Существует всего несколько важных процедур, которые помогут обеспечить качественный и долгий урожай сливы, который порадует любого садовода.
- Осенняя подкормка. Кроме внесения фосфора и калия, раз в пять лет нужно проводить и раскисление почвы. Для этого используйте 400 – 500 граммов извести на квадратный метр.
- Обрезка. Своевременное удаление сухих и больных веток поможет дереву лучше расти и положительно повлияет на его урожайность.
- Полив. Осень не требует частого полива, и забывать о нем полностью все же нельзя. Перед заморозками нужно хорошо залить плодовое дерево: так оно накопит влагу, и это уменьшит риск пересыхания корней сливы зимой.
- Мульчирование. После подкормки почвы нужно замульчировать дерево компостом или торфом.