Перед настанням холодів під смородину досвідчені садівники радять внести деякі добрива, аби чагарник добре перезимував та наступного року порадував вас щедрим урожаєм. А найкраще, що для підгодівлі навіть не потрібно купувати дорогі засоби, адже згодяться навіть відходи з кухні.

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Осіннє підживлення смородини

Смородина дуже любить азот, фосфор та калій, тож саме на цих поживних речовинах і потрібно зосередитися, коли ви підбираєте добриво. Втім, варто пам'ятати також і про те, що азот вносять переважно на весні, адже він відповідає за нарощування зеленої маси. Натомість восени можна обійтися зовсім невеликою його кількістю.

Під смородину можна вносити і органічні, і мінеральні підживлення. З мінеральних можна використати сірчаносилий калій та суперфосфат: їх потрібно з'єднати у кількостях 15 грамів калію та 30 грамів фосфату на один квадратний метр.

А ось органічні добрива використовують такі:

перегній – по 1 – 2 кілограми під кожний кущ;

компост – по 3 – 5 кілограмів під кущ;

курячий послід – вноситься під неглибоке перекопування, а потім ділянку потрібно якісно полити.



Підживлення для смородини дуже важливе / Фото Pexels

Але якщо ви хочете скористатися народними засобами, то тут себе добре зарекомендувало підживлення картопляним лушпинням. Насправді це чудове органічне добриво, що містить чимало магнію, кальцію, фосфору та заліза. І таке добриво може швидко підвищити цукристість ягід та збільшити їхній розмір.

Лушпиння картоплі також, на відміну від іншої органіки, не буде сприяти росту бур'янів, а натомість покращить якість ґрунту. Зазвичай з лушпиння готують компост чи настій. Також його можна висушити, подрібнити та внести під перекопку в ґрунт.