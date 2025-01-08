Буде цвісти без перерви: ось чим підживити спатифілум в січні

Взимку чимало кімнатних рослин потребують особливої уваги, і спатифілум – не виняток. Короткий день та низька температура можуть знизити його активність, і для цвітіння потрібно докласти чимало зусиль.

Для того, аби ваш спатифілум потішив вас цвітінням взимку, достатньо просто подбати про якісне добриво, яке допоможе йому набратися сил та підготуватися до росту, повідомляє 24 Канал.

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Чим підживити спатифілум у січні?

Світловий день у січні все ще досить короткий, і через це активність спатифілума знижується. Рослина перебуває у періоді спокою, але її все ж можна змусити зацвісти, якщо правильно підживити.

Для цього можна використати комплексні добрива, що містять багато фосфору та калію, адже ці елементи стимулюють створення бутонів та сприяють активному цвітінню. Підживлення краще вносити під корінь, і робити це можна не частіше, ніж один раз на 3 – 4 тижні.

Також ви можете скористатися і органічними стимуляторами росту – наприклад, бурштиновою кислотою. Цей засіб не тільки покращить загальний стан рослини, але й може зміцнити її імунітет. Обприскування ж листя слабким розчином кислоти допоможе їй активізувати процеси росту та прискорити пробудження рослини від зимового спокою.



Спатифілум потрібно підживлювати / Фото Pexels

Але якщо ви не хочете купувати підживлення – не біда, адже його цілком можна виготовити самостійно. Для ідеального зимового підживлення вам потрібно взяти ложку сухого подрібненого часнику та залити його літром окропу. Після цього дайте розчину настоятися кілька годин. Процідіть рідину та дайте їй повністю охолонути.

Після цього можна розчином поливати квітку через піддон. Зачекайте всього кілька тижнів – і рослина випустить чимало нових пуп'янків.

Втім, окрім підживлення, потрібно пам'ятати і про основні моменти догляду за спатифілумом. Підтримуйте у горщику помірну вологість ґрунту та забезпечте рослині розсіяне, проте яскраве світло. У таких умовах "жіноче щастя" точно незабаром потішить вас новими квітами!