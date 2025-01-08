Будет цвести без перерыва: вот чем подкормить спатифиллум в январе

Зимой многие комнатные растения требуют особого внимания, и спатифиллум – не исключение. Короткий день и низкая температура могут снизить его активность, и для цветения нужно приложить немало усилий.

Для того, чтобы ваш спатифиллум порадовал вас цветением зимой, достаточно просто позаботиться о качественном удобрении, которое поможет ему набраться сил и подготовиться к росту, сообщает 24 Канал.

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Чем подкормить спатифиллум в январе?

Световой день в январе все еще достаточно короткий, и поэтому активность спатифиллума снижается. Растение находится в периоде покоя, но его все же можно заставить зацвести, если правильно подкормить.

Для этого можно использовать комплексные удобрения, содержащие много фосфора и калия, ведь эти элементы стимулируют создание бутонов и способствуют активному цветению. Подкормки лучше вносить под корень, и делать это можно не чаще, чем один раз в 3 – 4 недели.

Также вы можете воспользоваться и органическими стимуляторами роста – например, янтарной кислотой. Это средство не только улучшит общее состояние растения, но и может укрепить его иммунитет. Опрыскивание же листьев слабым раствором кислоты поможет ей активизировать процессы роста и ускорить пробуждение растения от зимнего покоя.



Спатифиллум нужно подпитывать / Фото Pexels

Но если вы не хотите покупать подкормку – не беда, ведь ее вполне можно изготовить самостоятельно. Для идеальной зимней подкормки вам нужно взять ложку сухого измельченного чеснока и залить его литром кипятка. После этого дайте раствору настояться несколько часов. Процедите жидкость и дайте ей полностью остыть.

После этого можно раствором поливать цветок через поддон. Подождите всего несколько недель – и растение выпустит немало новых бутонов.

Впрочем, кроме подкормки, нужно помнить и об основных моментах ухода за спатифиллумом. Поддерживайте в горшке умеренную влажность почвы и обеспечьте растению рассеянный, однако яркий свет. В таких условиях "женское счастье" точно вскоре порадует вас новыми цветами!