Каждый сезон меховую одежду нужно очищать, чтобы она и в дальнейшем оставалась красивой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moyo. Впрочем, к удалению пятен с меха нужно подходить осторожно, ведь этот материал можно легко испортить.
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Как почистить натуральный мех?
Чистка меха в домашних условиях может быть не менее эффективной, чем профессиональная. Впрочем, в этом процессе чрезвычайно важно соблюдать несколько правил. Ведь почистить вещь из меха можно в несколько способов:
Сухой. Он предусматривает использование сыпучих смесей, что могусь впитывать грязь – например, отруби, песок, тальк, крупы и тому подобное. Их нужно аккуратно втирать в загрязненное место на меху. После этого материал нужно тщательно встряхнуть и прочесать.
Влажный. Здесь нужно использовать ткань или увлажненную губку. И действовать нужно очень осторожно, чтобы основа материала не промокла.
Если у вас есть светлый мех, со временем он может приобрести желтоватый оттенок. И эффективнее всего в таком случае будет использовать влажный метод. Разведите в 200 миллилитрах воды столовую ложку перекиси, а потом ватным спонжем или тканью распределите смесь по поверхности. Когда мех высохнет, прочешите ворс.
Мех можно почистить / Фото Pexels
Также можно использовать шампунь для животных – из него нужно взбить густую пену и нанести ее на мех. Через 10 – 15 минут удалите ее мягкой губкой.
А вот если на меху образовалось пятно, самым эффективным способом убрать его будет бензин. Впрочем, его чрезвычайно редко используют в чистом виде. Вместо этого смешайте жидкость со стиральным порошком, не содержащим энзимов, или с крахмалом. Когда получится густая каша, нанесите ее на пятно и через несколько минут тщательно смойте влажной губкой.
Учитывайте, что такой метод подходит только для темного меха, а вот на светлом может оставить желтизну. Зато для белого материала используют спирт или ацетон, смешанный с содой или крахмалом.