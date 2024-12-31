Эзотерики убеждены, что комнатные растения имеют свою энергетику. Некоторые из них не стоит держать в доме, а другие же, наоборот, могут привлечь к владельцу небывалую удачу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И в 2025 году нужно обязательно иметь в доме всего одно растение.

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Какое растение нужно завести в 2025 году?

Для того, чтобы привлечь удачу и положительную энергетику в дом в грядущем году, нужно присмотреться к одному счастливому комнатному растению: бамбуку. Оно известно своей стойкостью и силой, и всем, кто хочет привлечь удачу на свою сторону, рекомендуют приобрести бамбук.

Эзотерики убеждены, что он приносит удачу, процветание и положительную энергию. Кроме того, преимущество бамбука заключается в том, что это быстрорастущее растение можно высаживать в любое время года. Впрочем – не ждите цветения, ведь растения выращивают ради привлекательных стеблей и листьев.

Еще одно комнатное растение, на которое нужно обратить внимание в следующем году – это денежное дерево, символизирующее достаток и процветание. Специалисты убеждены, что денежное дерево нужно поставить в юго-восточной части дома – так оно будет соответствовать традиции фэн-шуй.



Денежное дерево привлекает достаток в дом / Фото Pexels

Но если вы хотите самостоятельно посадить денежное дерево, стоит подождать до весны – раньше растение еще не будет в стадии роста, и деньги могут "застояться". Кстати, денежное дерево может цвести – хоть это и нечасто случается в условиях домашнего выращивания.

А если вы хотите привлечь в грядущий год романтику, тогда стоит высадить дома орхидею – когда она зацветет, вы найдете свою пару.