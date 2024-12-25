Несмотря на свою функциональность, подоконник подвергается воздействию солнечных лучей, колебаний температуры и влаги, пишет 24 Канал. Это может испортить предметы, которые там стоят. Солнечные лучи способны привести к выцветанию, а деформации – к коррозии. Мы составили список вещей, которые стоит убрать с подоконника, поэтому обратите на них особое внимание.

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Аэрозоли

Любые дезодоранты, спреи и легковоспламеняющиеся вещества нельзя держать на подоконнике, особенно в жаркое время. Под действием прямых солнечных лучей предметы могут легко создать давление и взорваться. Это может привести к повреждениям окна, подоконника и мебели.

Пустые стаканы и банки

Не рекомендуется держать на подоконнике пустые предметы, поскольку они считаются символом пустоты в жизни. По народным приметам, пустые емкости способны притянуть в жизнь финансовые потери, личные неудачи и ссоры. Именно поэтому стоит убрать из окна пустые вазы, бутылки и всевозможные баночки.

Фотографии и альбомы

На подоконнике люди любят держать фото в рамках, однако эзотерики говорят, что это место может накапливать негативную энергию. Если держать фото у окна, то оно начнет негативно влиять на людей, которые изображены на фотографиях и притягивать к ним проблемы. Фотоальбомы тоже нельзя хранить на подоконнике. Их лучше держать в шкафу.



На подоконнике нельзя держать фото в рамках / Фото Pexels

Ключи от квартиры

По приметам, держать ключи на подоконнике – плохая примета, поскольку это может привлечь в дом беду и безденежье. Ключи надо держать на специальном крючке или в тумбочке.

Свечи и пластилин

Они способны легко плавиться на солнце, поэтому приведут к подтекам на поверхности подоконника, а очистить такие пятна будет довольно непросто.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Еда и полотенце

Когда-то люди ставили еду на подоконник в день похорон, чтобы человек напоследок поел. Похожая ситуация с полотенцем. На подоконнике его оставляли только в поминальные дни. Поэтому не держите еду на подоконнике, потому что это плохая примета. Полотенце пусть висит на крючке, чтобы не притягивало плохую энергетику.