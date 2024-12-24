2025 год пройдет под эгидой Зеленой Змеи, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Астрологи советуют встречать Новый год в определенных цветах одежды, а для того, чтобы привлечь благосклонность покровительницы года, стоит одевать украшения в виде змеи.

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И для того, чтобы успех был с вами весь 2025 год, дома можно посадить несколько растений, которые приносят удачу.

Какие растения приносят успех

Бамбук

Энергию и успех в жизнь способен привлечь бамбук. Эксперты говорят, что он приносит положительную энергию и процветание. Многие любят держать в квартире бамбук ради красивых стеблей и листьев.



Бамбуковое дерево привлекает успех / Фото Pinterest

Денежное дерево

Это комнатное растение символизирует достаток и процветание. Специалисты по фэншую советуют держать его в юго-восточной части дома. Чтобы воспользоваться преимуществами вегетационного периода, сажать растение рекомендуется весной, иначе деньги не будут находиться в стадии роста и могут "застояться". Денежное дерево почти не цветет, но его любят за плетеные стволы и красивые листья.

Нефрит

Эксперты советуют это растение не только тем людям, которые хотят много денег, но и завести больше друзей. Благодаря форме листьев в виде монеты, это растение символизирует достаток и дружбу. Цветет нефрит белыми или розовыми цветками в форме звезды, которые появляются в конце зимы – начале весны.