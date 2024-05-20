Чим підживлювати виноград навесні: ягід буде неймовірно багато

Виноград – це та рослина, яка потребує частого підживлення, адже кожного року він забирає з землі дуже багато поживних речовин. І якщо їх не вистачатиме, він не дасть гарного урожаю і на ньому може з'явитися багато шкідників.

Виноград – це та рослина, яка буде реагувати на додаткове підживлення винятково позитивно. І перше добриво садівники радять вносити на самому початку весни – відразу ж після танення снігу. Та якщо ви пропустили цей період, не біда: можна підживлювати виноград ще двічі – відразу після цвітіння та після утворення перших ягід.

Цікаво Що робити з тюльпанами після того, як закінчиться цвітіння: на замітку городникам

Чим підживлювати виноград

Для того, щоб вносити підживлення до винограду навесні, городники керуються первною схемою, і добрива додають під кущ орієнтовно до стадії розвитку.

В травні підживлювати можна двічі – за два тижні до початку цвітіння, коли з'являться зародки кистей, і після зав'язі плодів. Основні поживні елементи, які потрібні винограду – це азот (для лози та листя), фосфор (для цвітіння та дозрівання) та калій (для підвищення імунітету та активної зав'язі).

Також можна вносити і інші елементи:

мідь;

магній;

цинк;

сірку;

бор;

залізо.



Виноград потрібно вчасно підживлювати / Фото Pexels



Ви можете помітити, що винограду не вистачає деяких елементів за станом листя, і в залежності від цього скоригувати підживлення.

Які є симптоми нестачі елементів

Коли не вистачає азоту, листя винограду стає світло-зеленим, і воно дуже повільно росте.



Нестача калію проявляється як коричнева облямівка по краю листа. Коли рослині не вистачає фосфору, то на листі з'являються буруваті плями, а цвітіння надто пізнє.



Заліза не вистачає, якщо листя з зеленими жилками і жовтішає, а якщо ви помітили відмирання точок росту, тоді потрібно подбати про підживлення з сіркою.