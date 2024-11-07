Якщо ви хочете насолоджуватися свіжістю та зеленю в домі протягом довгих та холодних зимових місяців, саме час завести заміокулькас, повідомляє 24 Канал. Або ж зайнятися доглядом та підживленням вже наявного.

Цікаво Як прибрати у кімнаті за 10 хвилин: лайфхак на всі випадки життя

Як доглядати за заміокулькасом?

Перше, що потрібно запам'ятати – не варто ставити рослину у тінь, там вона точно не порадує вас новим листям. Набагато краще ростиме заміокулькас під розсіяними чи прямими сонячними променями. З поливом варто також бути обережними: це та рослина, яка терпіти не може перезволоженого ґрунту.

Тож полив потрібно проводити тільки тоді, коли ви відчуваєте, що ґрунт повністю просох. У весняно-літній сезон потрібно рясно поливати рослину відразу ж після того, як верхній шар субстрату просохне. А ось восени та взимку полив варто скоротити, особливо у випадку, якщо приміщення прохолодне.

Вологість повітря – це ще один важливий критерій, який, безперечно, впливатиме на розвиток рослини. Сухе повітря – це пряма дорога до засихання заміокулькаса та довгої відсутності листя. Окрім того, з цієї причини заміокулькас може позбутися й наявного листя: якщо ви помітили, що рослина скидає нижнє листя – настав час протирати його вологою ганчіркою чи обприскувати з пульверизатора.



Заміокулькас потребує деякого догляду / Фото Pexels

Як і чим підживити заміокулькас?

Якщо вас влаштовує зовнішній вигляд рослини, і ви не хочете, аби вона виросла величезною, тоді ви можете й взагалі не вносити добрива. Насправді заміокулькас – це надзвичайно невибаглива рослина, і вона чудово обходиться без підживлення роками.

Але якщо ви хочете побачити нові листочки на рослині, і якомога швидше – тоді з підживленням потрібно почекати до періоду активного росту рослини. Підгодівлю проводять добривом для кактусів та сукулентів. А ось взимку радять не підживлювати взагалі, натомість навесні внести органічні чи мінеральні добрива.

Втім, ви можете виготовити добрива вдома, аби не купувати магазинні: