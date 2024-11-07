Почне викидати листя одне за одним: ось чим підживити заміокулькас вже зараз
Заміокулькас, або ж доларове дерево – це досить популярна кімнатна рослина. Втім, іноді трапляється так, що вона місяцями виглядає однаково та не поспішає викидати нове листя.
Якщо ви хочете насолоджуватися свіжістю та зеленю в домі протягом довгих та холодних зимових місяців, саме час завести заміокулькас, повідомляє 24 Канал. Або ж зайнятися доглядом та підживленням вже наявного.
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Як доглядати за заміокулькасом?
Перше, що потрібно запам'ятати – не варто ставити рослину у тінь, там вона точно не порадує вас новим листям. Набагато краще ростиме заміокулькас під розсіяними чи прямими сонячними променями. З поливом варто також бути обережними: це та рослина, яка терпіти не може перезволоженого ґрунту.
Тож полив потрібно проводити тільки тоді, коли ви відчуваєте, що ґрунт повністю просох. У весняно-літній сезон потрібно рясно поливати рослину відразу ж після того, як верхній шар субстрату просохне. А ось восени та взимку полив варто скоротити, особливо у випадку, якщо приміщення прохолодне.
Вологість повітря – це ще один важливий критерій, який, безперечно, впливатиме на розвиток рослини. Сухе повітря – це пряма дорога до засихання заміокулькаса та довгої відсутності листя. Окрім того, з цієї причини заміокулькас може позбутися й наявного листя: якщо ви помітили, що рослина скидає нижнє листя – настав час протирати його вологою ганчіркою чи обприскувати з пульверизатора.
Заміокулькас потребує деякого догляду / Фото Pexels
Як і чим підживити заміокулькас?
Якщо вас влаштовує зовнішній вигляд рослини, і ви не хочете, аби вона виросла величезною, тоді ви можете й взагалі не вносити добрива. Насправді заміокулькас – це надзвичайно невибаглива рослина, і вона чудово обходиться без підживлення роками.
Але якщо ви хочете побачити нові листочки на рослині, і якомога швидше – тоді з підживленням потрібно почекати до періоду активного росту рослини. Підгодівлю проводять добривом для кактусів та сукулентів. А ось взимку радять не підживлювати взагалі, натомість навесні внести органічні чи мінеральні добрива.
Втім, ви можете виготовити добрива вдома, аби не купувати магазинні:
- дріжджове добриво: змішайте 11 грамів сухих дріжджів, 2 ложки цукру та 3 літри води;
- яєчний порошок: додайте до ґрунту подрібнену яєчну шкаралупу;
- цукрова вода: на літр води потрібно додавати 1 столову ложку цукру, але не використовувати частіше, ніж раз на місяць.