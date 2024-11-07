Начнет выбрасывать листья один за другим: вот чем подкормить замиокулькас уже сейчас

Замиокулькас, или же долларовое дерево – это довольно популярное комнатное растение. Впрочем, иногда случается так, что оно месяцами выглядит одинаково и не спешит выбрасывать новые листья.

Если вы хотите наслаждаться свежестью и зеленью в доме в течение долгих и холодных зимних месяцев, самое время завести замиокулькас, сообщает 24 Канал. Или же заняться уходом и подпиткой уже имеющегося.

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Как ухаживать за замиокулькасом?

Первое, что нужно запомнить – не стоит ставить растение в тень, там оно точно не порадует вас новыми листьями. Гораздо лучше будет расти замиокулькас под рассеянными или прямыми солнечными лучами. С поливом стоит также быть осторожными: это то растение, которое терпеть не может переувлажненной почвы.

Поэтому полив нужно проводить только тогда, когда вы чувствуете, что почва полностью просохла. В весенне-летний сезон нужно обильно поливать растение сразу же после того, как верхний слой субстрата просохнет. А вот осенью и зимой полив стоит сократить, особенно в случае, если помещение прохладное.

Влажность воздуха – это еще один важный критерий, который, бесспорно, будет влиять на развитие растения. Сухой воздух – это прямая дорога к засыханию замиокулькаса и долгому отсутствию листьев. Кроме того, по этой причине замиокулькас может лишиться и имеющихся листьев: если вы заметили, что растение сбрасывает нижние листья – пришло время протирать его влажной тряпкой или опрыскивать из пульверизатора.



Замиокулькас требует некоторого ухода / Фото Pexels

Как и чем подкормить замиокулькас?

Если вас устраивает внешний вид растения, и вы не хотите, чтобы оно выросло огромным, тогда вы можете вообще не вносить удобрения. На самом деле замиокулькас – это очень неприхотливое растение, и оно прекрасно обходится без подкормки годами.

Но если вы хотите увидеть новые листочки на растении, и как можно скорее – тогда с подкормкой нужно подождать до периода активного роста растения. Подкормку проводят удобрением для кактусов и суккулентов. А вот зимой советуют не подпитывать вообще, зато весной внести органические или минеральные удобрения.

Впрочем, вы можете изготовить удобрения дома, чтобы не покупать магазинные: